Трамп требует не учитывать голоса после дня выборов и грозит судами: что происходит в последние часы голосования

Американские медиа — Washington Post, New York Times, CNN — по-прежнему не дают новых прогнозов и приписывают Байдену 253 голоса выборщиков. Трамп же, по подсчетам аналитиков, получает 213−214. В то же время консервативный телеканал Fox News считает, что Байден уже гарантированно набрал 264 голоса — всего на шесть меньше необходимого для победы.
На этом фоне действующий президент опубликовал два твита — сначала он призвал остановить голосование, а потом заявил: «Любой голос, который поступил после дня выборов, учтен не будет». Соцсеть почти сразу пометила последний твит как вводящий в заблуждение.
Параллельно с этим штаб Трампа также сделал несколько заявлений. Например, сторонники действующего президента сказали, что намерены судиться за голоса в спорном штате Невада — по их информации, в штате зарегистрировали как минимум 10 тысяч голосов от людей, которые там больше не живут.
После этого в другом спорном штате — в Пенсильвании прошла конференция, на которой выступила сопредседатель движения «Женщины за Трампа» Пэм Бонди. Она заявила журналистам, что сторонникам действующего президента удалось получить судебный ордер, разрешающий им пройти в место подсчета голосов. Трамп назвал это «большой юридической победой» в штате.
Cоветник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер же заявил, что в штабе предпринимают все юридические меры. По его словам, то, что Трамп останется на посту президента еще на один срок, станет понятно уже к вечеру 6 ноября.
В штабе Байдена же провели пресс-конференцию с участием менеджера кампании кандидата Джен О’Мелли Дилон и старшего советника Боба Бауэра. На ней сторонники демократа заявили, что уверены в победе и назвали реакцию Трампа отчаянной.