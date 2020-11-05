Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
20:07 (мск), источник: RTVi

Трамп требует не учитывать голоса после дня выборов и грозит судами: что происходит в последние часы голосования

До момента, когда станет известен победитель президентских выборов в США, остались считаные часы. Джо Байден пока впереди, но все еще не набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. В то же время Дональд Трамп и его штаб в очередной раз подтвердили свое желание судиться за, с их точки зрения, неправильно посчитанные голоса в нескольких штатах. О том, что происходит в США в последние часы подсчета, — в материале RTVI.

Источник: AP 2020

Американские медиа — Washington Post, New York Times, CNN — по-прежнему не дают новых прогнозов и приписывают Байдену 253 голоса выборщиков. Трамп же, по подсчетам аналитиков, получает 213−214. В то же время консервативный телеканал Fox News считает, что Байден уже гарантированно набрал 264 голоса — всего на шесть меньше необходимого для победы.

На этом фоне действующий президент опубликовал два твита — сначала он призвал остановить голосование, а потом заявил: «Любой голос, который поступил после дня выборов, учтен не будет». Соцсеть почти сразу пометила последний твит как вводящий в заблуждение.

Параллельно с этим штаб Трампа также сделал несколько заявлений. Например, сторонники действующего президента сказали, что намерены судиться за голоса в спорном штате Невада — по их информации, в штате зарегистрировали как минимум 10 тысяч голосов от людей, которые там больше не живут.

Новость
Президент США обвиняет оппонентов в украденной победе

После этого в другом спорном штате — в Пенсильвании прошла конференция, на которой выступила сопредседатель движения «Женщины за Трампа» Пэм Бонди. Она заявила журналистам, что сторонникам действующего президента удалось получить судебный ордер, разрешающий им пройти в место подсчета голосов. Трамп назвал это «большой юридической победой» в штате.

Cоветник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер же заявил, что в штабе предпринимают все юридические меры. По его словам, то, что Трамп останется на посту президента еще на один срок, станет понятно уже к вечеру 6 ноября.

В штабе Байдена же провели пресс-конференцию с участием менеджера кампании кандидата Джен О’Мелли Дилон и старшего советника Боба Бауэра. На ней сторонники демократа заявили, что уверены в победе и назвали реакцию Трампа отчаянной.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Выборы президента США
 «Я просто поддерживаю своего президента». Александр Овечкин — о Putin Team, встрече с Трампом и завершении карьеры
Лукашенко пообещал не пускать обратно врачей, которые поехали бороться с COVID-19 в Польшу
Выборы в США: победитель еще не определен, страна ждет протестов
Проценко назвал возможный срок начала третьей волны коронавируса
Экс-футболисту сборной России грозит до двух лет лишения свободы
Лукашенко запретил белорусским врачам возвращаться из Польши
ЦБ заявил о росте незаконного обнала через исполнительные листы
Названы лучшие фотографии на тему борьбы с насилием
Умер бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли
Здоровье
Беременная россиянка рассказала об ужасах коронавируса Она будет вечно благодарна девушке из скорой, настоявшей на госпитализации.
Hi-Tech
Китайцы готовят уникальный смартфон из блоков (фото) Каким вы представляете себе смартфон будущего?
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Новости партнеров
Фургала отпустят из СИЗО
Экономисты призвали россиян готовиться к тому, что они потеряют все деньги
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Популярные темы на «Детях»
Давайте обсудим 300
Зашла соседка 218
Слон в посудной лавке 205
Куда может привести жалость. 193
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь