00:37 (мск), источник: РИА Новости
В Пенсильвании возобновили подсчет голосов
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. В Пенсильвании возобновился подсчет голосов, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар в интервью CNN.
Ранее процедуру приостановили
В Пенсильвании, где борьба идет за 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов.
В штате обработали 92% бюллетеней, но если несколькими часами ранее у Трампа было 50,3% голосов, то сейчас 50,2%. У Байдена
Сейчас идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в пункт обработки бюллетеней.
Пенсильвания необходима Трампу, чтобы остаться в игре и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.