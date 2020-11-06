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00:37 (мск), источник: РИА Новости

В Пенсильвании возобновили подсчет голосов

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. В Пенсильвании возобновился подсчет голосов, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар в интервью CNN.

Источник: AP 2020

Ранее процедуру приостановили из-за иска от штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования.

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В Пенсильвании, где борьба идет за 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов.

В штате обработали 92% бюллетеней, но если несколькими часами ранее у Трампа было 50,3% голосов, то сейчас 50,2%. У Байдена по-прежнему 48,5%.

Сейчас идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в пункт обработки бюллетеней.

Пенсильвания необходима Трампу, чтобы остаться в игре и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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