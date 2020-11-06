Reuters: власти Джорджии ожидают завершения подсчета голосов в течение 10 дней

По данным агентства, об этом заявил представитель местных властей, ответственный за выборы.
Ранее суд Джорджии отклонил иск, поданный избирательным штабом президента США Дональда Трампа с требованием приостановить обработку бюллетеней в штате. Аналогичные иски были поданы также в Пенсильвании и Мичигане.
Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что штаб республиканца готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если он проиграет в этом штате. В Джорджии оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.
Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.