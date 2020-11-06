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00:59 (мск), источник: ТАСС

Reuters: власти Джорджии ожидают завершения подсчета голосов в течение 10 дней

ТАСС, 5 ноября — Власти американского штата Джорджия ожидают, что подсчет голосов избирателей в штате завершится в течение 10 дней после президентских выборов, прошедших в США 3 ноября. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Источник: AFP 2020

По данным агентства, об этом заявил представитель местных властей, ответственный за выборы.

Ранее суд Джорджии отклонил иск, поданный избирательным штабом президента США Дональда Трампа с требованием приостановить обработку бюллетеней в штате. Аналогичные иски были поданы также в Пенсильвании и Мичигане.

Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что штаб республиканца готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если он проиграет в этом штате. В Джорджии оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

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Источник трансляции: ТАСС
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