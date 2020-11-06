Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 ноябряЗажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
14Новые карантины в странах Европы
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
03:16 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает себя победившим на выборах, если считать «законные голоса»

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/ — Действующий президент США обвинил демократов во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов».

Источник: AP 2020

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он победил на выборах главы государства, если считать только «законные голоса».

«Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Читайте также
Выборы в США: судьба президентства решается в четырех штатах, американцы боятся насилия

«Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний», — добавил американский лидер.

Он обвинил Демпартию США во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов» с целью отвадить республиканцев от голосования.

«Как все теперь признают, опросы, которые проводили СМИ, являлись вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп», — заявил он. «Эти действительно поддельные опросы — я вынужден назвать их поддельными, лживыми опросами — были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества [кандидата от демократов Джозефа] Байдена и снизить возможности республиканцев собирать средства [на предвыборную кампанию]", — убежден Трамп. «Это были, что называется, опросы с целью снизить явку, все теперь это знают. И они никогда еще не использовались в таких масштабах, как на этих выборах», — добавил республиканец.

Он заявил, что не позволит, чтобы его победа была украдена «коррупцией».

Наша цель заключается в том, чтобы защитить неприкосновенность выборов. Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы кто-либо заставлял избирателей замолчать.
Дональд Трамп

Говоря о демократах, глава государства подчеркнул: «Они пытаются украсть выборы. Они пытаются сфальсифицировать выборы. Мы не можем этого позволить».

Трамп рассчитывает, что в итоге вырвет победу у кандидата от демократов Джозефа Байдена в Аризоне после подсчета голосов.

«Сегодня мы на пути к победе в Аризоне. Нам надо получить, думаю, 55% из неподсчитанных [там] бюллетеней. Посмотрим, что произойдет. Но мы на пути к тому, чтобы все было отлично в Аризоне», — сказал он.

Читайте также
Трамп требует не учитывать голоса после дня выборов и грозит судами: что происходит в последние часы подсчета

Трамп напомнил, что неоднократно выражал тревогу по поводу голосования по почте. «Я об этом говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно говорил, что отправляемые по почте бюллетени окажутся катастрофой», — заявил президент, выступая в Белом доме перед журналистами. По словам Трампа, метод голосования по почте уже вызывал прежде проблемы на выборах в США, которые шли в масштабах не всей страны. «А это более крупномасштабная версия. И это становится с каждым днем все хуже», — отметил глава американской администрации.

«Мы не можем допустить, чтобы это происходило с США. Вопрос не в том, кто побеждает: республиканец или демократ, Джо [Байден] или я. Мы не можем допустить такого с нашей страной, не можем допустить того, чтобы были опозорены таким происходящим», — убежден Трамп.

Глава Белого дома выразил надежду на скорейшее прояснение сложившегося вокруг результатов выборов положения.

Надеюсь, вскоре это (ситуация вокруг итогов выборов — прим. ТАСС) прояснится. Может быть, вскоре. Надеюсь, что вскоре. Тем не менее это, вероятно, пройдет через процесс, юридический процесс. У меня есть чувство, что в конечном счете вердикт придется выносить судьям.
Дональд Трамп
Читайте также
Президент США обвиняет оппонентов в украденной победе

Разбирательство по поводу подсчета голосов, скорее всего, завершится в Верховном суде США, отметил Трамп. «Это завершится, возможно, в высшей судебной инстанции страны. Посмотрим. Однако мы считаем, что будет много судебных разбирательств, так как мы не можем допустить, чтобы победа на выборах была украдена подобным образом», — сказал американский лидер.

Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. По оценкам телекомпании CNN, а также ряда других американских СМИ, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков. Это связано с тем, что Fox News и AP ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне, где на кону стоят 11 голосов выборщиков, одержал кандидат от демократов. Однако многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны, и прогнозировать победу того или иного кандидата не спешат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Выборы президента США
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
В Италии вводят режим ЧП
Проценко назвал возможный срок начала третьей волны коронавируса
ЦБ понизил курс доллара и евро
Россияне не видят связи между финансовым положением и курсом
Отец построил дочери Косой переулок из «Гарри Поттера»
Китай приостановил въезд из России по визам
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Советскому Тому Сойеру — 48 лет. Какой он сегодня
Красавице Анжелике 80. Как она изменилась сегодня
Горячие темы на Авто
По поводу вечно недовольных. 654
В Волгограде средь бела дня убили молодого парня в Сбербанке. 487
Люди добрыя, сами мы не местныя. Извинитя, шо ряшил совет Ваш испросить! 425
А хте единение,салюты,громогласное... и прочий байдатрамп? 183
Кино
Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака Как предполагают СМИ, родители готовят победительницу «Голоса. Дети» к большой карьере
Новости партнеров
Москва усилила мобильные бригады помощи инвалидам
Зачем Москва расширяет штат службы помощи инвалидам
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Соседи Заворотнюк рассказали, как выглядит больная актриса
Популярные темы на «Детях»
Давайте обсудим 343
Зашла соседка 234
Куда может привести жалость. 213
проясним ситуацию) 165
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь