03:16 (мск), источник: ТАСС
Трамп считает себя победившим на выборах, если считать «законные голоса»
ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/ — Действующий президент США обвинил демократов во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов».
Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он победил на выборах главы государства, если считать только «законные голоса».
«Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно», — сказал Трамп на
«Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний», — добавил американский лидер.
Он обвинил Демпартию США во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов» с целью отвадить республиканцев от голосования.
«Как все теперь признают, опросы, которые проводили СМИ, являлись вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп», — заявил он. «Эти действительно поддельные опросы — я вынужден назвать их поддельными, лживыми опросами — были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества [кандидата от демократов Джозефа] Байдена и снизить возможности республиканцев собирать средства [на предвыборную кампанию]", — убежден Трамп. «Это были, что называется, опросы с целью снизить явку, все теперь это знают. И они никогда еще не использовались в таких масштабах, как на этих выборах», — добавил республиканец.
Он заявил, что не позволит, чтобы его победа была украдена «коррупцией».
Наша цель заключается в том, чтобы защитить неприкосновенность выборов. Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы
кто-либозаставлял избирателей замолчать.
Говоря о демократах, глава государства подчеркнул: «Они пытаются украсть выборы. Они пытаются сфальсифицировать выборы. Мы не можем этого позволить».
«Сегодня мы на пути к победе в Аризоне. Нам надо получить, думаю, 55% из неподсчитанных [там] бюллетеней. Посмотрим, что произойдет. Но мы на пути к тому, чтобы все было отлично в Аризоне», — сказал он.
Трамп напомнил, что неоднократно выражал тревогу по поводу голосования по почте. «Я об этом говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно говорил, что отправляемые по почте бюллетени окажутся катастрофой», — заявил президент, выступая в Белом доме перед журналистами. По словам Трампа, метод голосования по почте уже вызывал прежде проблемы на выборах в США, которые шли в масштабах не всей страны. «А это более крупномасштабная версия. И это становится с каждым днем все хуже», — отметил глава американской администрации.
«Мы не можем допустить, чтобы это происходило с США. Вопрос не в том, кто побеждает: республиканец или демократ, Джо [Байден] или я. Мы не можем допустить такого с нашей страной, не можем допустить того, чтобы были опозорены таким происходящим», — убежден Трамп.
Глава Белого дома выразил надежду на скорейшее прояснение сложившегося вокруг результатов выборов положения.
Надеюсь, вскоре это (ситуация вокруг итогов выборов — прим. ТАСС) прояснится. Может быть, вскоре. Надеюсь, что вскоре. Тем не менее это, вероятно, пройдет через процесс, юридический процесс. У меня есть чувство, что в конечном счете вердикт придется выносить судьям.
Разбирательство по поводу подсчета голосов, скорее всего, завершится в Верховном суде США, отметил Трамп. «Это завершится, возможно, в высшей судебной инстанции страны. Посмотрим. Однако мы считаем, что будет много судебных разбирательств, так как мы не можем допустить, чтобы победа на выборах была украдена подобным образом», — сказал американский лидер.
Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. По оценкам телекомпании CNN, а также ряда других американских СМИ, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков. Это связано с тем, что Fox News и AP ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне, где на кону стоят 11 голосов выборщиков, одержал кандидат от демократов. Однако многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны, и прогнозировать победу того или иного кандидата не спешат.