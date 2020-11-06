NBC: глава Пентагона Эспер подготовил документы на отставку

Готовясь к своей отставке, Эспер вместе с конгрессменами работает над законопроектом о переименовании ряда военных баз, отмечает NBC. Глава Пентагона выступает за то, чтобы лишить их имен генералов, участвовавших в Гражданской войне на стороне Конфедеративных штатов Америки.
Эспер рассматривал возможность издать соответствующую директиву, однако это позволило бы президенту США Дональду Трампу отменить решение. Вместо этого глава Минобороны намерен включить соответствующие положения в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.
Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен уволить Эспера в случае своего переизбрания. При этом издание отмечало, что глава Минобороны США планирует покинуть пост вне зависимости от результатов выборов. В октябре источники Axios сообщали, что, помимо Эспера, на увольнение в случае переизбрания текущего президента претендуют директоры ЦРУ и ФБР Джина Хэспел и Кристофер Рэй.