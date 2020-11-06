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04:06 (мск), источник: Коммерсантъ

NBC: глава Пентагона Эспер подготовил документы на отставку

Глава Минобороны США Марк Эспер подготовил заявление о своей отставке, сообщает NBC News со ссылкой на трех чиновников из ведомства. По их словам, сам Эспер ожидает, что его уволят после подведения итогов президентских выборов в США.

Источник: AP 2020

Готовясь к своей отставке, Эспер вместе с конгрессменами работает над законопроектом о переименовании ряда военных баз, отмечает NBC. Глава Пентагона выступает за то, чтобы лишить их имен генералов, участвовавших в Гражданской войне на стороне Конфедеративных штатов Америки.

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Эспер рассматривал возможность издать соответствующую директиву, однако это позволило бы президенту США Дональду Трампу отменить решение. Вместо этого глава Минобороны намерен включить соответствующие положения в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен уволить Эспера в случае своего переизбрания. При этом издание отмечало, что глава Минобороны США планирует покинуть пост вне зависимости от результатов выборов. В октябре источники Axios сообщали, что, помимо Эспера, на увольнение в случае переизбрания текущего президента претендуют директоры ЦРУ и ФБР Джина Хэспел и Кристофер Рэй.

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