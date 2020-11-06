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03:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп объявил о победе «с исторически рекордными цифрами»

Президент США Дональд Трамп, не появлявшийся на публике более полутора суток, выступил с заявлением. Трансляцию ведет USA Today в YouTube.

Источник: Reuters

Американский лидер выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». По мнению главы государства, если считать законные голоса, то его лидерство неоспоримо.

Если вы считаете незаконные голоса, то они [демократы] могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно.
Дональд Трамп

Вечером 5 ноября американский лидер призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах. «Остановите подсчет!» — гласила короткая запись в его микроблоге. В следующем сообщении глава государства заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Социальная сеть пометила этот пост как «вводящий в заблуждение».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются республиканец Трамп и демократ Джо Байден. В день всеобщих выборов в США, 3 ноября, также выбирали вице-президента. Кроме того, избираются 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.

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Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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