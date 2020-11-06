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07:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон опроверг увольнение министра обороны

Министр обороны США Марк Эспер не собирается увольняться или уходить в отставку, соответствующих заявлений он не подавал. Об этом в своем Twitter написал представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Репортаж NBC во многом неточен и вводит в заблуждение. Хочу ясно сказать, что у министра обороны Эспера нет планов уйти в отставку, и его также не просили подать заявление об отставке», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Эспер подготовил прошение об отставке. По данным NBC, главы американских ведомств часто составляют такие документы в период выборов без указания даты. За избранным главой государства зависит, оставить ли министра на посту.

В конце октября стало известно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует уволить глав Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона после выборов в случае своего переизбрания. Кроме того, в июне Трамп был в шаге от увольнения Эспера, потому что тот отказывался вводить войска для подавления протестов в городах страны.

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