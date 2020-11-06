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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над информацией, которую ему предоставляет разведка, — большое удовольствие, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Источник: РИА "Новости"

«Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. <…> Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы», — сказал Нарышкин.

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По словам директора СВР, служба информирует главу государства «практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды».

«Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary», — отметил он.

Эту информацию Нарышкин, по его словам, докладывает непосредственно Путину.

«Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично», — сказал директор СВР.

Путин в 1985—1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

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