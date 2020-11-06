Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

«Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. <…> Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы», — сказал Нарышкин.
По словам директора СВР, служба информирует главу государства «практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды».
«Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary», — отметил он.
Эту информацию Нарышкин, по его словам, докладывает непосредственно Путину.
«Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично», — сказал директор СВР.
Путин в 1985—1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.