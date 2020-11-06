Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании и Джорджии

По данным канала, в Джорджии Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом за Трампа проголосовали примерно на 3,5 тыс. больше человек, чем за Байдена. В Пенсильвании у нынешнего главы Белого дома сейчас 49,8%, у демократа — 49%.
Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.
Пенсильвания имеет 20 выборщиков, победа Байдена здесь будет равносильна его избранию на пост президента.
Сейчас подсчет голосов идет в пяти штатах: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Аляске.
5 ноября действующий президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. По его словам, он уверен в том, что легко выиграет выборы.
Трамп отметил, что обращений в суд будет много, в связи с большим количеством улик и доказательств нарушений на прошедших выборах президента США.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на состоявшихся выборах главы государства. Он говорил о своих планах в судебном порядке оспорить итоги голосования в штатах, где на победу претендует его оппонент Джо Байден.
Накануне американский лидер заявил о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.
Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем.
Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.