Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 ноябряЗажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Теракт в центре Вены
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
07:06 (мск), источник: Известия

Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании и Джорджии

Отрыв действующего президента США Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился до 0,8%, а в колеблющемся штате Джорджия по итогам обработки 99% бюллетеней кандидат от Демократической партии практически сравнялся с республиканцем. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает телеканал Fox News.

Источник: AP 2020

По данным канала, в Джорджии Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом за Трампа проголосовали примерно на 3,5 тыс. больше человек, чем за Байдена. В Пенсильвании у нынешнего главы Белого дома сейчас 49,8%, у демократа — 49%.

Читайте также
Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Пенсильвания имеет 20 выборщиков, победа Байдена здесь будет равносильна его избранию на пост президента.

Сейчас подсчет голосов идет в пяти штатах: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Аляске.

5 ноября действующий президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. По его словам, он уверен в том, что легко выиграет выборы.

Трамп отметил, что обращений в суд будет много, в связи с большим количеством улик и доказательств нарушений на прошедших выборах президента США.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на состоявшихся выборах главы государства. Он говорил о своих планах в судебном порядке оспорить итоги голосования в штатах, где на победу претендует его оппонент Джо Байден.

Накануне американский лидер заявил о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем.

Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Весомая преграда: вакцины от COVID могут быть менее эффективны для людей с ожирением
Ужасы наших городков: война и монстры оживают в киноновинках
Трамп считает себя законным победителем президентских выборов
В Италии вводят режим ЧП
Число желающих перейти на фриланс россиян сократилось
Россияне не видят связи между финансовым положением и курсом
Отец построил дочери Косой переулок из «Гарри Поттера»
Китай приостановил въезд из России по визам
Авиабилеты на новогодние праздники подешевели
Здоровье
Беременная россиянка рассказала об ужасах коронавируса Она будет вечно благодарна девушке из скорой, настоявшей на госпитализации.
Hi-Tech
Китайцы готовят уникальный смартфон из блоков (фото) Каким вы представляете себе смартфон будущего?
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Новости партнеров
Соседи Заворотнюк рассказали, как выглядит больная актриса
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Экономисты призвали россиян готовиться к тому, что они потеряют все деньги
Популярные темы на «Детях»
Давайте обсудим 344
Зашла соседка 234
Куда может привести жалость. 215
проясним ситуацию) 174
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Новости партнеров
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Экономисты призвали россиян готовиться к тому, что они потеряют все деньги
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь