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06:19 (мск), источник: Интерфакс

Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Более 150 тыс. бюллетеней застряли в пунктах обработки корреспонденции почтовой службы США и не были доставлены ко дню выборов, 12 тыс. из них относятся к пяти штатам, где исход выборов еще неизвестен, сообщает газета The Washington Post.

Источник: AP 2020

Как пишет издание, в некоторых «неопределившихся штатах» бюллетени, поступившие с опозданием, «все равно будут подсчитаны, поскольку почтовые штемпели датированы днем выборов».

Отмечается, что это касается штата Невады, где после дня выборов поступили 4 518 бюллетеней, а также Северной Каролины (2 958) и Пенсильвании (3 439).

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Почтовая служба направила в четверг в суд заявление, в котором признала, что тысячи бюллетеней не были обработаны вовремя, и что в среду, 4 ноября, таких бюллетеней было обработано больше, чем 3 ноября, в день выборов, сообщает газета.

«Ожидается, что число бюллетеней, направленных по почте и не доставленных в срок возрастет по мере поступления актуальной информации в ближайшие дни», — пишет издание.

Как сообщает телеканал CNN, окружной судья Эммет Салливан предписал почтовой службе США проверять все пункты обработки писем дважды в день в штатах, где их подача была продлена.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это — результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

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Среди таких штатов Пенсильвания (20 выборщиков), где, согласно госсекретарю Кэти Буквар, все бюллетени будут подсчитаны к пятнице.

В «колеблющемся» американском штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков обработка бюллетеней может быть завершена через 10 дней после дня выборов, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Офис госсекретаря штата Невада подтвердил, что следующие данные по результатам голосования на выборах президента США будут опубликованы утром в пятницу, сообщает Fox News.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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