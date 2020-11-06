Телеканалы и издания США прервали выступление Трампа

Каналы прервали речь Дональда Трампа после того, как тот заявил, что организаторы выборов подсчитывают недействительные бюллетени.
Мы прерываем трансляцию из-за того, что-то, что президент Соединенных Штатов сейчас сказал, по большей части полностью неверно.
Он отметил, что факты манипуляций не доказаны, и Трамп не предоставил собственных доказательств.
«Мы снова находимся в необычном положении: мы не только прерываем президента США, но и поправляем его», — отметил ведущий MSNBC Брайан Уильямс во время включения (запись канала в Twitter выложил журналист CNN Оливер Дарси).
Газета USA Today также прервала трансляцию выступления Дональда Трампа в своих аккаунтах в социальных сетях, а также удалила записи со своих платформ. «Президент Трамп бездоказательно заявил, что президентские выборы были коррумпированы и проходят с нарушениями… Наша работа — распространять правду, а не беспочвенные теории заговора», — сообщила главный редактор USA Today Николь Кэролл в Twitter газеты.
Брифинг Дональда Трампа 6 ноября был первым с дня голосования. Трамп заявил, что побеждает на выборах президента, если считать только «законные голоса». Он, помимо прочего, обвинил Демократическую партию и крупные СМИ в махинациях с бюллетенями и социологческими опросами. Его оппонент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, ранее призывал спокойно дождаться итогового подсчета всех голосов.