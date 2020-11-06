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11:03 (мск), источник: ТАСС

Минтруд сообщил о ежегодном повышении размера маткапитала с 2021 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение. Об этом в пятницу заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Источник: Reuters

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала она на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

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Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что материнский капитал в 2021 году исходя из прогнозного уровня инфляции будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок.

Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тыс. рублей.

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