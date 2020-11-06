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10:40 (мск), источник: РИА Новости

Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании SARS-CoV-2 человеком.

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Источник: РИА "Новости"

«Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.

В мире с начала пандемии выявили почти 48 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 миллиона человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку, далее идут Франция, Испания, Аргентина, Британия и Колумбия.

В России зарегистрировали 1,7 миллиона заболевших, из них 29 509 человек скончались, более 1,2 миллиона пациентов вылечились. Накануне сообщалось о 19,4 тысячи новых случаев.

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