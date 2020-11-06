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13:26 (мск), источник: RTVi

Байден близок к заветным 270 голосам и призывает к терпению, Трамп говорит о фальсификациях. Выборы в США на утро 6 ноября

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Демократ Джо Байден по-прежнему лидирует (253 голоса выборщиков) и уже говорит о своей победе. Трамп (214 голосов), в свою очередь, заявляет о фальсификациях. Бюллетени продолжают считать еще в шести штатах, которые и определят имя следующего американского лидера.

Источник: Reuters

UPD. Байден обошел Трампа в Джорджии почти на 900 голосов.

Ближе всего к концу подсчет голосов в Джорджии (16 голосов выборщиков), там посчитали 99% бюллетеней. У кандидатов равное количество голосов, они оба набирают по 49,4%.

  • В Северной Каролине (15 голосов выборщиков) не посчитанным остались 5% голосов, там с отрывом в 1,4% лидирует Трамп.
  • В Пенсильвании (20 голосов) избирательные комиссии должны посчитать еще 5% бюллетеней. Трамп опережает Байдена на 0,3%,.
  • В Аризоне (11 голосов) не подсчитали 10%. Там лидирует Байден с отрывом в 1,6%.
  • В Неваде (6 голосов) посчитали 89% голосов. В штате Байден обгоняет Трампа на 0,9%.
  • На Аляске (3 голоса) посчитаны 47%, Здесь у Трампа преимущество в 29,9%..

Тем временем в Почтовой службе США рассказали, что ко дню выборов не успели доставить 150 тысяч бюллетеней. Причем 12 тысяч из них пришлись на неопределившиеся штаты. И если в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании законы разрешают подсчитать их, но в Аризоне и Джорджии этого делать не будут.

Юристы Трампа в то же время подают иски с требованием остановить подсчет голосов. В Мичигане суд уже отказал им в этом. Иск юристов президента отклонили и в Джорджии. Там они жаловались на нарушения на одном избирательном участке.

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Сам Трамп назвал поступившие поздно голоса незаконными. «Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если считать незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас… Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно», — отметил он. Трамп также добавил, что Верховный суд должен будет решить проблему незаконного голосования.

Президент считает, что он уверенно победил в критических штатах, в частности, во Флориде, Айове, Индиане и Огайо. Но во время подсчета голосов, по его словам, наблюдаются многочисленные нарушения, например, республиканцам не дают доступа к наблюдению.

Байден в своем коротком телеобращении отметил, что демократия иногда бывает грязной и требует немного терпения. «Но это терпение вот уже больше 240 лет вознаграждается системой, которой завидует весь мир», — сказал он. По его словам, подсчет идет полным ходом и скоро все узнают результаты. В своей же победе Байден не сомневается.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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