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13:12 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации о планах Владимира Путина уйти в отставку.

Источник: РИА Новости

Об этом написали некоторые западные СМИ. В материалах также говорилось, что это связано с болезнью или просьбами семьи.

«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. <…> У президента все хорошо, здоровье отменное», — отреагировал Песков.

После этого он еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост главы государства.

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