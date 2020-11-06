13:12 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Об этом написали некоторые западные СМИ. В материалах также говорилось, что это связано с болезнью или просьбами семьи.
«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. <…> У президента все хорошо, здоровье отменное», — отреагировал Песков.
После этого он еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост главы государства.
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