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18:10 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

Теперь исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в предыдущей редакции закона исполнительную власть осуществляло только правительство).

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Новый закон меняет и порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.

Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. При этом Совфед сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.

Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.

Еще одно важное нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.

Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.

Помимо этого, закон увеличивает в пять раз порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, — со 100 до 500 миллионов рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Госдума приняла новый закон о правительстве
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