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15:11 (мск), источник: Ведомости

Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Согласно документу, зарегистрированному на сайте Госдумы, изменения планируется внести в КоАП. Новые поправки предусматривают штраф для юридических лиц от 1,5 до 3 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Штраф предполагается за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». В частности, речь идет о совершении указанных действий с привлечением СМИ и интернета.

В пояснительной записке говорится, что предлагаемый законопроектом подход позволит обеспечить комплексную защиту исторической памяти и неотвратимость ответственности всех виновных в реабилитации нацизма лиц.

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Кроме того, как сообщает «РИА Новости», Яровая предложила поправки в УК РФ, которые предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы ВОВ.

«Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 “Реабилитация нацизма”, и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета», — передает агентство слова Яровой.

Ранее СК возбудил дела в отношении четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников — участников Великой Отечественной войны на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Суд назначил Круглову штраф в размере 120 тыс. А Симонова приговорили к 200 часам обязательных работ.

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