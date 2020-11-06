Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

15:11 (мск), источник: Ведомости
Штраф предполагается за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». В частности, речь идет о совершении указанных действий с привлечением СМИ и интернета.
В пояснительной записке говорится, что предлагаемый законопроектом подход позволит обеспечить комплексную защиту исторической памяти и неотвратимость ответственности всех виновных в реабилитации нацизма лиц.
Кроме того, как сообщает «РИА Новости», Яровая предложила поправки в УК РФ, которые предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы ВОВ.
«Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 “Реабилитация нацизма”, и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета», — передает агентство слова Яровой.
Ранее СК возбудил дела в отношении четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников — участников Великой Отечественной войны на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Суд назначил Круглову штраф в размере 120 тыс. А Симонова приговорили к 200 часам обязательных работ.