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15:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

Выборы в США: последние данные Байдена и Трампа из решающих штатов и когда ждать результатов

Борьба за Белый дом продолжается в четырех штатах, где все еще считают голоса: Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Неваде. Именно там определится, кто из кандидатов — Джо Байден или Дональд Трамп — наберет необходимые 270 голосов в коллегии выборщиков.

Источник: REUTERS

В Джорджии и Пенсильвании могут подвести предварительные итоги в течение ближайших суток. Если и там и там выиграет Байден, гонка будет окончена. Если в двух или одном из этих штатов оппонента опередит Трамп, все решится в выходные в Аризоне и Неваде. Как обстоят дела на данный момент?

Количество голосов на графике ниже приведено по данным на вечер четверга и утро пятницы.

Джорджия — 16 выборщиков

Трамп все время лидировал, но утром в пятницу Байден вырвался вперед. По последним данным, на которые ориентируется Би-би-си, сейчас он опережает соперника на 917 голосов. Подсчет продолжается.

Источник: BBC

Остались еще менее 15 тыс. бюллетеней, поступивших по почте, в основном из двух крупных городов штата Атланты и Саванны. Считается, что их электорат больше симпатизирует демократам.

Если Трамп уступит Байдену Джорджию, он уже не сможет выиграть по голосам выборщиков, но сохранит теоретическую возможность набрать ровно половину — 269 голосов.

В этом случае вопрос о том, кто станет следующим президентом, будет решаться в конгрессе.

Когда мы узнаем больше? Сотрудники избирательных комиссий говорят, что подсчет практически закончен, результат может появиться в ближайшие часы.

Пенсильвания — 20 выборщиков

Здесь лидирует Трамп, но разница в его пользу уменьшилась с полумиллиона до примерно 20 тыс. голосов. Остаются неучтенными несколько десятков тысяч бюллетеней, большая часть из них — в округах столицы штата Филадельфии и вокруг нее, поддержавших в 2016 году Хиллари Клинтон.

Источник: BBC

Когда мы узнаем больше? В администрации штата надеялись посчитать «подавляющее большинство» голосов к концу четверга, но этого пока не произошло. Продолжаем ждать.

Аризона — 11 выборщиков

Здесь картина обратная — впереди Байден, но Трамп к нему неуклонно приближается. Сейчас соперников разделяют примерно 47 тыс. голосов, осталось 470 тысяч, в основном из округа Марикопа недалеко от столицы штата Феникса. Там пока не посчитаны как бюллетени, поданные избирателями лично в день голосования, так и присланные по почте.

Источник: BBC

Когда мы узнаем больше? Следующая порция результатов должна поступить к 09:00 по местному времени в пятницу (16:00 GMT, 19:00 по московскому времени). Пока неясно, хватит ли этих данных, чтобы сделать выводы о том, кто победил.

Невада — 6 выборщиков

Здесь Байден за минувшие сутки слегка увеличил отрыв от соперника, доведя его до 12 тысяч голосов. Не посчитаны около 190 тысяч бюллетеней, порядка 90% из них в округе Кларк, включающем в себя Лас-Вегас, который считается про-демократическим.

Источник: BBC

Когда мы узнаем больше? В пятницу поступят данные по результатам подсчета еще 51 тыс. бюллетеней. Более ясная картина может появиться к выходным.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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