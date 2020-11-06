Ленивцы сделали бы это быстрее: как американцы шутят над долгим подсчетом голосов

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обошел своего республиканского соперника Дональда Трампа на выборах в Пенсильвании. Об этом 6 ноября сообщает CNN.
Победа в Пенсильвании даст Байдену еще 20 голосов выборщиков, и он наберет необходимые для общей победы 270 голосов. На данный момент в штате подсчитано 95% голосов избирателей. По данным телеканала, сейчас у демократа 253 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Fox News отдает Байдену 264 выборщиков.
Подсчет голосов еще продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске.
Особенно пристально следят за Невадой. В сети даже начали постить гифку с ленивцем из «Зверополиса», который все делает очень медленно. Правда, генеральный прокурор штата шутку не оценил и заявил, что они делают все возможное.
Надпись на картинке: «—Весь мир. — Невада».
Ну, а кто-то считает, что в Неваде просто не хотят делать свою работу.
Некоторые пользователи предлагали свою помощь в подсчете голосов.
Однако пока все ждут результатов из Невады, Байден вырвался вперед в Джорджии. Твиттер отреагировал на это соответствующе.
Ну и, конечно, это породило шутки, что Джорджии придется ехать в Неваду, чтобы помочь им с подсчетом.
Кто-то решил представить, как выглядела бы карта выборов, если бы голоса считали по оттенкам джинсов избирателей. Правда, синий цвет — это демократы.
Не меньше внимания привлекает и реакция Трампа, который пишет в твиттере о том, что надо прекратить подсчет голосов и грозится Верховным судом. Экоактивистка Грета Тунберг, например, припомнила президенту, как в 2019 году он посоветовал ей поработать над контролем гнева и сходить в кино с друзьями.
Телепроповедник Паула Уайт, которая также является духовным советником Трампа, недавно помолилась за победу республиканцев. При этом ее проповедь отлично легла на бит трека Эминема Without Me.