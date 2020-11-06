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17:18 (мск), источник: RTVi

Ленивцы сделали бы это быстрее: как американцы шутят над долгим подсчетом голосов

В США, да и во всем мире, напряженно следят за ключевыми штатами, где третий день продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Именно там решается, кто станет хозяином Белого дома на следующие четыре года. В интернете решили скрасить томительное ожидание шутками и мемами.

Источник: AP 2020

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обошел своего республиканского соперника Дональда Трампа на выборах в Пенсильвании. Об этом 6 ноября сообщает CNN.

Победа в Пенсильвании даст Байдену еще 20 голосов выборщиков, и он наберет необходимые для общей победы 270 голосов. На данный момент в штате подсчитано 95% голосов избирателей. По данным телеканала, сейчас у демократа 253 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Fox News отдает Байдену 264 выборщиков.

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Подсчет голосов еще продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске.

Особенно пристально следят за Невадой. В сети даже начали постить гифку с ленивцем из «Зверополиса», который все делает очень медленно. Правда, генеральный прокурор штата шутку не оценил и заявил, что они делают все возможное.

Надпись на картинке: «—Весь мир. — Невада».

Ну, а кто-то считает, что в Неваде просто не хотят делать свою работу.

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Некоторые пользователи предлагали свою помощь в подсчете голосов.

Однако пока все ждут результатов из Невады, Байден вырвался вперед в Джорджии. Твиттер отреагировал на это соответствующе.

Ну и, конечно, это породило шутки, что Джорджии придется ехать в Неваду, чтобы помочь им с подсчетом.


Кто-то решил представить, как выглядела бы карта выборов, если бы голоса считали по оттенкам джинсов избирателей. Правда, синий цвет — это демократы.

Не меньше внимания привлекает и реакция Трампа, который пишет в твиттере о том, что надо прекратить подсчет голосов и грозится Верховным судом. Экоактивистка Грета Тунберг, например, припомнила президенту, как в 2019 году он посоветовал ей поработать над контролем гнева и сходить в кино с друзьями.

Телепроповедник Паула Уайт, которая также является духовным советником Трампа, недавно помолилась за победу республиканцев. При этом ее проповедь отлично легла на бит трека Эминема Without Me.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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