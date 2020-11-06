Памфилова предложила Путину развести учебный и избирательный процессы

«Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», — сказала Памфилова.
В стенограмме, опубликованной на сайте Кремля, не указано, в чем конкретно заключается предложение председателя ЦИК.
Ранее Памфилова предлагала перенести единый день голосования в России, который сейчас установлен на второе воскресенье сентября, на апрель, когда в школах проходят каникулы. Она объяснила, что принятие в России процедуры многодневного голосования повлечет неудобства для учебных заведений.
Закон о многодневном голосовании был принят в июле. Этот формат был впервые опробован на прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию. Памфилова объяснила такой формат голосования стремлением сократить угрозу заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за счет разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве». Позднее она предложила распространить эту практику и на другие выборы.
«Если проводить выборы всегда не в один день, значит надо тогда или переносить единый день голосования, или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», — говорила в сентябре Памфилова.