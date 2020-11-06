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17:43 (мск), источник: Daily Storm

ЕС ввел санкции против Лукашенко и расширил черный список по Белоруссии

Евросоюз официально ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. В черный список также внесли старшего сына главы государства Виктора и 13 белорусских чиновников. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС. Ограничения включают в себя запрет на поездки в ЕС и заморозку активов на его территории.

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«Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — сообщается в документе.

Ранее постоянные представители 27 стран — членов ЕС одобрили расширение санкций против властей Белоруссии, включая главу государства. Отмечалось, что ограничения начнут действовать с 6 ноября.

Первые персональные санкции ЕС ввел против Белоруссии 2 октября. Тогда в список вошли 40 человек. Ограничительные меры ввели в отношении представителей руководства республики, которых посчитали причастными к «фальсификации выборов» и насилию к гражданам Белоруссии. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что белорусский лидер не попал в перечень, чтобы не исключать возможности «вести с ним диалог».

После введения санкций в октябре Белоруссия ввела собственный санкционный список в ответ на ограничения Евросоюза.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать», — сообщалось в заявлении МИД Белоруссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что ответные белорусские санкции против Евросоюза автоматически будут применяться в России. Захарова отметила, что введенные Евросоюзом ограничительные меры являются нелегитимными и ведут к эрозии международного права. К тому же санкции — это открытое давление на белорусские власти.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами. После голосования в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Генпрокуратура страны заявляла, что всего после протестов было возбуждено 650 уголовных дел, 70 из них уже в судах.

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