ЕС ввел санкции против Лукашенко и расширил черный список по Белоруссии

«Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — сообщается в документе.
Ранее постоянные представители 27 стран — членов ЕС одобрили расширение санкций против властей Белоруссии, включая главу государства. Отмечалось, что ограничения начнут действовать с 6 ноября.
Первые персональные санкции ЕС ввел против Белоруссии 2 октября. Тогда в список вошли 40 человек. Ограничительные меры ввели в отношении представителей руководства республики, которых посчитали причастными к «фальсификации выборов» и насилию к гражданам Белоруссии. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что белорусский лидер не попал в перечень, чтобы не исключать возможности «вести с ним диалог».
После введения санкций в октябре Белоруссия ввела собственный санкционный список в ответ на ограничения Евросоюза.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать», — сообщалось в заявлении МИД Белоруссии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что ответные белорусские санкции против Евросоюза автоматически будут применяться в России. Захарова отметила, что введенные Евросоюзом ограничительные меры являются нелегитимными и ведут к эрозии международного права. К тому же санкции — это открытое давление на белорусские власти.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами. После голосования в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Генпрокуратура страны заявляла, что всего после протестов было возбуждено 650 уголовных дел, 70 из них уже в судах.