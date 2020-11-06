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19:19 (мск), источник: РБК

Путин назвал афоризмы Жванецкого символом эпохи

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным скончавшегося сегодня писателя-сатирика Михаила Жванецкого, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи», — говорится в послании президента.

Путин отметил, что Жванецкого, умевшего «с удивительным юмором» говорить о серьезных и важных вещах, искренне любили как в России, так и во многих других странах.

«Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», — добавил президент.

Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад он заявил, что уходит со сцены. Представитель сатирика Олег Сташкевич объяснил, что Жванецкий закрыл свою передачу, поскольку находится в том возрасте, когда может прекратить выступления и остаться писателем.

Персона
Михаил Жванецкий

Сташкевич заявил, что причиной смерти сатирика стал его возраст и болезни. «Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», — сказал он. Позже он сообщил, что массовой церемонии прощания со Жванецким не будет из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Соболезнования в связи со смертью Жванецкого выразили многие знаменитости, среди которых Алла Пугачева, Владимир Винокур, президент Украины Владимир Зеленский.

Михаил Жванецкий родился в Одессе, окончил местный институт инженеров морского флота, а затем работал в порту. Увлекаться миниатюрами и монологами он начала еще в студенческие годы. Профессионально заниматься сатирой он стал после знакомства с Аркадием Райкиным, который пригласил его в свой театр.

В совместной с Райкиным программе «Светофор» звучали такие известные монологи Жванецкого как «Век техники», «Авас» и другие. В 1988 году сатирик открыл Московский театр миниатюр. Он написал более 300 монологов и миниатюр для других юмористов и сатириков.

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19:58 (мск)© Ньюстюб
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