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04:12 (мск), источник: Интерфакс

Подсчет голосов в «колеблющейся» Аризоне продлится до воскресенья

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Обработка избирательных бюллетеней в Аризоне — одном из «колеблющихся» штатов — продлится до конца выходных, заявила госсекретарь штата Кэти Хоббс.

Источник: AP 2020

Как сообщила в интервью телеканалу CNN Хоббс, в Аризоне осталось подсчитать от 250 до 270 тысяч бюллетеней.

«Они (избирательные комиссии округов штата — ИФ) сообщили нам, что рассчитывают провести подсчет до конца выходных», — отметила она.

Накануне Хоббс сообщала о 450 тыс. необработанных бюллетенях.

По последним данным, после подсчета 90% бюллетеней в штате Аризона (11 голосов членов коллегии выборщиков) по голосам и по прогнозам некоторых американских СМИ лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден — 1 564 883 голосов (49,9%), Трамп набрал 1 525 114 голосов (48,6%).

Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп и его штаб намерены оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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