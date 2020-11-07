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03:20 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что Байден не должен неправомерно утверждать о победе на выборах

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/ — Действующий президент США не исключает, что по итогам судебных разбирательств восстановит лидирующие позиции в нескольких штатах.

Источник: Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден не имеет права утверждать, что стал победителем на прошедших президентских выборах в США, пока продолжаются разбирательства в судах. Об этом заявил в пятницу действующий американский президент республиканец Дональд Трамп.

«Джо Байден не должен неправомерно выдвигать претензии на пост президента. Я тоже мог бы выдвинуть такую же претензию. Юридический процесс начинается только сейчас», — написал он в своем Twitter.

Трамп не исключает, что вернет себе лидирующие позиции на выборах в ряде штатов по итогам инициированных республиканцами судебных разбирательств.

У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства.
Дональд Трамп

Исход нынешних американских президентских выборов окончательно не определен. Согласно общим подсчетам, Байден стоит на пороге получения 270 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него избирателями голосов (более 72 млн). Однако официальных итогов голосования пока нет, а Трамп отказывается признавать возможное поражение и собирается вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах США.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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