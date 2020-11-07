Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 ноябряОктябрьская революция, первый в России вытрезвитель, покушение на Горбачева, день рождения Рины Зеленой и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
1010 самых грязных рек России
04:40 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд США постановил изолировать ряд бюллетеней в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно.

Источник: РИА Новости

Сторонники действующего президента в иске потребовали от ведомства отделить и не считать в Пенсильвании бюллетени, полученные после дня выборов. Они также призвали Верховный суд решить, насколько законны эти бюллетени.

«Все бюллетени, полученные по почте после 20.00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов, а также все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно», — говорится в постановлении ведомства.

В Пенсильвании бюллетени принимают по почте в течение нескольких дней после дня голосования.

Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.

Штаб Трампа, кроме того, подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Умер Михаил Жванецкий
Итоги президентских выборов в США
Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Ефремов этапирован в колонию Белгородской области
В Джорджии намерены пересчитать голоса на выборах президента США
Попова рассказала, где чаще всего люди заражаются коронавирусом
Гол россиянина признан лучшим в туре Лиги чемпионов (видео)
Gnezdo.ru
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Советскому Тому Сойеру — 48 лет. Какой он сегодня
Красавице Анжелике 80. Как она изменилась сегодня
Горячие темы на Авто
По поводу вечно недовольных. 887
Устрою пивной день. Ну надо же иногда. Пятница все же. 308
А хте единение,салюты,громогласное... и прочий байдатрамп? 183
Всё в машине устраивает, но мне говорят, что пора её менять 165
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Свидетельница "отравления" Навального живет в шикарной квартире в Лондоне
Президент России призвал людей отказаться от алчности и эгоизма
Версия о бутылке с "Новичком" рухнула: ее купили уже после "отравления"
Дети
Поклонники восхищаются новым фото Сергея Лазарева и его сына В сети уверены, что Никита растет очень красивым мальчиком
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Президент России поразил мир предложением дискуссии о смысле жизни
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь