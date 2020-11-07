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07:41 (мск), источник: РИА Новости

Байден заявил, что выиграет 300 голосов выборщиков

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о своей победе на выборах, однако ему уже ясно, что он побеждает.

Источник: Reuters

Трамп ранее отметил, что Байден не должен «незаконно» говорить о победе на выборах и предупредил, что начинает судебные разбирательства.

Кандидат от демократов, в свою очередь, утверждает, что ему удастся получить голоса более 300 выборщиков при 270 необходимых для избрания президентом.

Мы пока не готовы объявить о победе, но цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков.
Джо Байден

Он отметил, что на этих выборах его уже поддержали более 74 миллионов американцев — это больше, чем получил «кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов».

Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».

Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.

Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в Пенсильвании, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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