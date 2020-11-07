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12:27 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: окружение Трампа посоветовало ему готовиться к поражению

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Окружение Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к тому, что он проиграл на президентских выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

В последние два дня советники действующего главы государства обсуждали с ним перспективу поражения на выборах и то, как ему следует поступить в случае подобного исхода.

Издание пишет, что некоторые из окружения Трампа выступают за то, чтобы он сделал публичные заявления, обязавшись обеспечить мирный переход власти, если Байден будет объявлен победителем президентских выборов.

Газета отметила, что Трамп в случае проигрыша не будет признавать поражение в традиционном формате, произнося «благородную и великодушную речь».

Один из источников издания также утверждает, что подготовка подобной речи не обсуждалась.

«Если он проиграет, они ожидают, что Трамп продолжит безосновательно заявлять, как он уже делает несколько дней, что выборы были украдены», — пишет WP.

Кроме того, после дня выборов, по информации издания, президент признал, что ему предстоит тяжелая битва.

Окружение действующего президента разделилось на два лагеря. Трамп и его семья все еще надеется на победу и считает, что Трамп должен продолжать борьбу. Вторая группа, состоящая из его соратников и членов республиканской партии, считает, что «президентство почти ускользнуло». Однако те, кто считает, что победа Байдена предрешена, не знают, как сообщить эту новость Трампу.

Один из источников газеты подчеркнул, что Трамп провел большую часть пятницы в Овальном кабинете Белого дома, следя за новостями о выборах и призывая своих сторонников и советников «сражаться за него».

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Третьего ноября в США прошли выборы президента. Победитель пока не назван — в некоторых штатах все еще подводят итоги голосования (в Неваде подведение итогов продлится до 11-го числа). По данным телеканалов, лидирует Джо Байден, который набрал 264 голоса выборщиков. Для победы ему необходимо получить еще шесть. Действующий президент Дональд Трамп получил 214 голосов.

Накануне Байден начал лидировать в двух ключевых штатах Джорджии и Пенсильвании.

В ночь на 4 ноября Трамп объявил себя победителем президентской гонки, а также обвинил оппонента в попытке «украсть выборы». Он потребовал остановить подсчет голосов, так как поступившие после дня выборов бюллетени действующий президент считает незаконными.

Кроме того, его штаб действующего намерен потребовать пересчета голосов в нескольких штатах.

Байден еще на один шаг приблизился к победе на выборах
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12:34 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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