Глава МВД выступил против снижения порога превышения скорости до 10 км/ч

«Мы категорические противники такого нововведения», — отметил он.
По словам Колокольцева, в новом КоАП учтена позиция министерства.
«И даже величина штрафа не меняется», — добавил глава МВД.
Практика показывает, что на безопасности дорожного движения в большей степени сказывается обустройство дорог — наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие, а не «манипулирование — 10 км больше, 10 км меньше», считает Колокольцев.
В прошлом году глава МВД также сказал, что ведомство не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости. За несколько месяцев до этого замначальника ГИБДД Владимир Кузьмин заявил, что министерство, напротив, выступает за то, чтобы снизить его с 20 до 10 км/ч.
В декабре 2019 года Максим Акимов, который тогда занимал пост вице-премьера, также говорил, что порог не подлежащего штрафу превышения снизят до 10 км/ч. Он предлагал провести реформу постепенно — сначала в крупных городах, потом в более мелких, затем — на загородных магистралях.
В правительстве позже пояснили, что внесение изменений в нормативно-правовые акты возможно лишь после проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны.
Сейчас проект нового КоАПа находится на доработке. Предполагается, что он вступит в силу 1 января.
В начале июня Минюст опубликовал доработанный проект нового Кодекса. В этой версии проекта штрафы за уже действующие нарушения правила дорожного движения решили не поднимать.