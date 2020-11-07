Лукашенко назвал выборы в США «издевательством над демократией»

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами [в США]. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — отметил он.
Лукашенко считает, что западные страны «побоятся» требовать от США провести новые выборы, как они сделали в отношении Белоруссии.
В США 3 ноября прошли выборы главы государства, результаты еще не определены. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что рассчитывает получить более 300 голосов выборщиков.
Действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его штаб заявили, что подсчет голосов шел с нарушениями, и потребовали пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Команда Трампа утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии.
Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски, а в Пенсильвании суд постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки после их закрытия, и подсчитать их отдельно.
Верховный суд США также удовлетворил требование отделения Республиканской партии Пенсильвании и постановил изолировать в штате бюллетени, пришедшие после дня выборов.
Штаб Трампа также планирует добиться пересмотра голосования в Висконсине, где, по их утверждению, также наблюдались «аномалии» во время подсчета голосов.
В Белоруссии 9 августа также состоялись выборы президента страны. По данным ЦИК страны, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть более 10%. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала аннулировать результаты и провести повторные выборы.
С тех пор в стране продолжаются массовые протесты. Демонстранты, не согласные с итогами выборов 9 августа, требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над участниками мирных митингов. Страны Запада не считают действующего главу государства легитимным президентом, в России итоги выборов признали.
Белорусский президент пообещал провести новые выборы только после конституционной реформы, поскольку действующая Конституция, по его мнению, дает слишком много прав будущему президенту и будет опасно передать ее кому попало.
Позднее он заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда граждане примут такое решение.
Страны ЕС ввели первый пакет санкций против Белоруссии 1 октября. В список вошли чиновники, которые, по мнению Запада, виновны в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав человека в стране. Позднее были введены ограничения против самого президента Александра Лукашенко и его сына Виктора, являющегося советником президента по национальной безопасности.
В ответ Белоруссия запретила въезд в страну для ряда европейских чиновников. Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС.