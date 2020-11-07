17:18 (мск), источник: РИА Новости
Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены.
«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал он в Twitter, не приводя подробностей.
Президент заявил также, что его лидерство по голосам исчезло
Власти Пенсильвании, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках «украсть выборы».
Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.