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17:18 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены.

Источник: Reuters

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал он в Twitter, не приводя подробностей.

Президент заявил также, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.

Власти Пенсильвании, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках «украсть выборы».

Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.

Байден еще на один шаг приблизился к победе на выборах
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12:34 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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