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21:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Борис Джонсон назвал победу Байдена историческим достижением

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Источник: AP 2020

«Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением», — написал он.

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Политик назвал США самым важным союзником Великобритании. Он добавил, что с нетерпением ждет совместной работы «по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности».

Ранее Байден выступил с заявлением, он поблагодарил избирателей за доверие. «После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация», — сказал демократ.

Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, писал CNN.

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12:34 (мск)© Ньюстюб
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