21:27 (мск), источник: Московский комсомолец
Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на выборах
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.
Меркель отметила, что рада сотрудничеству с Байденом.
«Дружба с США незаменима», — отметила она. «Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, ставшую первой женщиной-
«Поздравления Джо Байдену и Камиле Харрис!» — написал в Twitter Макрон. Он подчеркнул, что еще предстоит сделать многое, чтобы ответить на вызовы времени.