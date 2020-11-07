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21:27 (мск), источник: Московский комсомолец

Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на выборах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.

Источник: Reuters

Меркель отметила, что рада сотрудничеству с Байденом.

«Дружба с США незаменима», — отметила она. «Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, ставшую первой женщиной-вице-президентом страны», — говорится в сообщении главы правительства Германии.

«Поздравления Джо Байдену и Камиле Харрис!» — написал в Twitter Макрон. Он подчеркнул, что еще предстоит сделать многое, чтобы ответить на вызовы времени.

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