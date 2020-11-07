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22:20 (мск), источник: Интерфакс

В Ереване сообщили о намерении Баку занять карабахский город Шуши

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Вооруженные силы Азербайджана стягивают новые силы с целью занятия города Шуши в Нагорном Карабахе, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Источник: AFP 2020

«Противнику удалось приблизиться к дорогам, ведущим к Шуши, противник продолжает операцию по захвату Шуши. В настоящее время силы Армии обороны Нагорного Карабаха ожесточенно сопротивляются, бои тяжелые и упорные, противник стягивает все новые силы, несмотря на большие потери», — сказал Ованнисян на брифинге в субботу.

По его словам, тяжелые бои вокруг Шуши продолжаются уже третий день, боевые действия ведутся также в близлежащих к Шуши населенных пунктах Каринтак и Лисагор.

В Минобороны Азербайджана со своей стороны сообщили, что «подразделения азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении».

«В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди (армянское название Степанакерт — ИФ) военной колонны, состоящей из трех “КамАЗов”, двух “Уралов” и двух БМП (боевая машина пехота), было уничтожено большое количество военнослужащих противника», — отмечается в сообщении.

При этом министерство сообщает, что около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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