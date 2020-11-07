Политолог заявил о признании победы Байдена большинством республиканцев

По его словам, уже среди республиканцев многие принимают поражение своего президента и удивляются поведению своего лидера. Индикатором, в том числе, послужили отдельные высказывания на прореспубликанском Fox News, где выразили недоумение попытками Дональда Трампа связать победу демократа с фальсификациями и «украденными выборами».
«Сейчас уже много свидетельств, что проиграл он и по обычным голосам, а не из-за того, что часть почтовых бюллетеней пришли в избиркомы после завершения голосования. Поэтому сейчас Трамп начинает подрывать репутацию республиканской партии. У них в целом все хорошо в эту кампанию: выигранный сенат, улучшение позиций в палате представителей. А тут президент начинает сыпать серьезными обвинениями, не приводя никаких доказательств. Уже сейчас если Трамп не предоставит каких-то подтверждений своих слов, для Республиканской партии это будет большой проблемой, — пояснил эксперт «Известиям».
При этом, по мнению политолога, как это ни парадоксально, именно сейчас у американцев восстанавливается доверие к своей избирательной системе. То, как сейчас — скрупулезно и тщательно — просматривают каждый голос, вызывает уважение в обществе. Никто — будь то в целом штате, графстве или маленьком городе — не хочет, чтобы их обвинили в нечестном подсчете и фальсификациях.
Тем временем, большинство сторонников Дональда Трампа тоже начали смиряться с фактом поражения своего кандидата, заверил американский политолог.
Он отметил, что пока нет никаких признаков, что судебные разбирательства дадут какой-то нужный республиканцу результат.
Но в целом США спокойно пройдут через эти юридические процессы, а уже в декабре коллегия выборщиков утвердит Джо Байдена новым президентом.
Вечером 7 ноября по московскому времени крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Джо Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили копилку демократа до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой —минимум 270. Джо Байден уже заявил о своем триумфе. Дональд Трамп назвал победителем себя. Действующий глава Белого дома намерен добавиться пересмотра результатов в суде.