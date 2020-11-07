7 ноября, источник: РИА Новости
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила
Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о серии переговоров с лидерами Азербайджана и Армении.
«Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на
Как, в свою очередь, сообщили в администрации Эрдогана, турецкий лидер заявил Путину, что Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий, «а контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией».
Эрдоган также отметил, что руководство Армении необходимо убедить сесть за стол переговоров с позиции здравого смысла и подчеркнул, что это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе.