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7 ноября, источник: РИА Новости

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о серии переговоров с лидерами Азербайджана и Армении.

«Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — добавили в Кремле.

Как, в свою очередь, сообщили в администрации Эрдогана, турецкий лидер заявил Путину, что Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий, «а контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией».

Эрдоган также отметил, что руководство Армении необходимо убедить сесть за стол переговоров с позиции здравого смысла и подчеркнул, что это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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