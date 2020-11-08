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00:03 (мск), источник: ТАСС

Сторонники Байдена в Нью-Йорке празднуют его победу

Американцы, поддерживающие кандидата от демократов, собираются на Таймс-сквер и других площадях в центре Манхэттена.

Источник: Getty Images/AFP

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Сторонники Джозефа Байдена собираются в эти часы на Таймс-сквер и других площадях в центре Манхэттена, чтобы отметить его победу на президентских выборах в США.

Источник: Getty Images/AFP

Как передает корреспондент ТАСС, после того как телеканалы CNN, NBC и Fox News примерно одновременно сообщили о том, что Байден заручился поддержкой 270 выборщиков, необходимых для победы в борьбе за Белый дом, на улицы стали выходить сотни людей. В целом в городе праздничная атмосфера, полиция никак не ограничивает народные гуляния. Сигналят машины, обедающие за столиками на уличных верандах люди аплодируют.

В Вашингтон-сквере собралось несколько десятков активистов, которые «провожали» Дональда Трампа песнями и танцами, акция прошла без столкновений с полицией.

Источник: Getty Images/AFP

«Сегодня мы празднуем демократию, демократия победила. Стране нанесено столько ущерба, здесь столько коррупции, насилия. Он [Трамп] должен был уйти, и сегодня, я верю, что это происходит. Он попытается подергать за все ниточки, которые возможно, чтобы избежать этого. Именно этого он пытается добиться всеми этими судебными исками. Прощай, Дональд Трамп! Пока!» — поделилась своим мнением с корреспондентом ТАСС одна из сторонниц Байдена.

«Я безумно рад! Это были такие темные и ужасные четыре года для нашей страны. Просто прекрасно, что теперь у нас появилась надежда, что это изменится», — торжествует еще один сторонник Байдена, пришедший в субботу на Таймс-сквер.

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