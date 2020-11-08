01:18 (мск), источник: ТАСС
Трамп вновь заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн «законных голосов»
При этом действующий президент США вновь отметил, что в некоторых штатах наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка бюллетеней.
ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что выиграл выборы, получив на них 71 млн «законных голосов».
«Я выиграл выборы, получив 71 млн законных голосов», — написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы. «71 млн законных голосов. Больше, чем
При этом глава государства вновь отметил, что в ряде штатов наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка бюллетеней. «Происходили плохие вещи, за которыми нашим наблюдателям не давали смотреть. Такого раньше не бывало. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые их никогда не запрашивали!» — говорится в сообщении.