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01:37 (мск), источник: ТАСС

Сторонники Трампа протестуют после прогнозов о победе Байдена на выборах

Акции протеста начались, в частности, в Джорджии, Аризоне, Мичигане.

Источник: Getty Images/AFP

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали акции протеста в нескольких американских штатах после публикации в субботу ведущими СМИ прогнозов, согласно которым победу на выборах одержал демократ Джозеф Байден.

В Атланте (штат Джорджия) у здания, где заседает местное законодательное собрание, собрались около тысячи сторонников американского лидера. Они, как передает агентство Associated Press (AP), скандируют: «Это еще не конец!» Они обвиняют американские средства массовой информации в фальсификациях.

В Финиксе (штат Аризона) в субботу не менее тысячи сторонников Трампа пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники акции призывали не считать президентские выборы в стране завершенными. Они выражали уверенность в победе республиканца.

В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов: лица, поддерживающие Трампа, а также участники движения «Жизни темнокожих имеют значение». По данным AP, имело место «жесткое противостояние», во время которого люди толкали друг друга и кричали. Позже напряженность спала.

По данным газеты USA Today, акции в поддержку Трампа проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). О случаях массовых беспорядков во время манифестаций в стране информации пока не поступало.

Во многих городах США празднуют победу Байдена. В их числе Филадельфия (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк (штат Нью-Йорк).

Прогнозы о победе Байдена

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press (AP), Байден уже получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

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