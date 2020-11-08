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03:01 (мск), источник: РИА Новости

Помпео вступил в перепалку в Twitter с лидером Ирана из-за выборов

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вступил в заочную перепалку в Twitter с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи из-за высказывания последнего об американских выборах.

Источник: AFP 2020

«Вы лично украли сотни миллионов долларов у своего народа. Ваши выборы — абсурд, сотни кандидатов даже не допускают баллотироваться. Сегодня ваш народ голодает, потому что вы потратили миллиарды на войны своих подручных, чтобы защитить вашу клептократию», — написал Помпео в адрес Хаменеи.

Верховный лидер Ирана ранее написал, что происходящее на выборах в США показывает «уродливое лицо либеральной демократии» и «политический и моральный закат американского режима».

Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил Джозеф Байден. Действующий президент заявил, что его соперника от демократов пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая «мошеннически поданные». Президент пообещал, что не остановится, пока «американский народ не получит честный подсчет голосов», и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.

Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

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