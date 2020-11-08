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05:04 (мск), источник: ТАСС

Харрис считает, что Байден сможет исцелить и объединить Америку

Камала Харрис отметила, что Байден поможет американцам вновь обрести общую цель.

Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Джозеф Байден сможет исцелить и объединить Соединенные Штаты. С таким заявлением выступила в субботу вечером Камала Харрис в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию ведут все американские телеканалы.

«Джо сможет исцелить и объединить [Америку]. Это человек с опытом и твердой рукой, — указала Харрис. — Личный опыт позволил ему обрести смысл существования. И это поможет нам всем, как единому народу, вновь обрести общую цель».

«Вы сделали свой выбор, — обратилась она к американцам, поддержавшим Байдена. — Вы выбрали надежду, единство, уважение, веру в науку и правду. Вы выбрали Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки».

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала «Фокс ньюс» и агентства Ассошиэйтед Пресс, республиканец Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден — 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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