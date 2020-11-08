05:04 (мск), источник: ТАСС
Харрис считает, что Байден сможет исцелить и объединить Америку
Камала Харрис отметила, что Байден поможет американцам вновь обрести общую цель.
«Джо сможет исцелить и объединить [Америку]. Это человек с опытом и твердой рукой, — указала Харрис. — Личный опыт позволил ему обрести смысл существования. И это поможет нам всем, как единому народу, вновь обрести общую цель».
«Вы сделали свой выбор, — обратилась она к американцам, поддержавшим Байдена. — Вы выбрали надежду, единство, уважение, веру в науку и правду. Вы выбрали Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки».
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала «Фокс ньюс» и агентства Ассошиэйтед Пресс, республиканец Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден — 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.