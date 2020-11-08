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05:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Поиски врагов должны быть закончены». Джо Байден выступил с обращением к нации

Получивший большинство голосов на президентских выборах США сенатор-демократ Джо Байден выступил с обращением к американскому народу.

Источник: AFP 2020

«Я буду президентом, который будет не разделять, а объединять. Я не собираюсь делить штаты на демократические и республиканские — есть только Соединенные Штаты, — заявил он. — Я шел на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, вернуть хребет нашей нации, среднему классу, и снова сделать Америку уважаемой во всем мире».

Начало выступления в Уилмингтоне, столице штата Делавэр — именно от этого штата в 1972 году 30-летний Джо Байден был избран сенатором — ожидалось в 4 утра по московскому времени, но началось с получасовой задержкой.

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Первой на сцену вышла будущий вице-президент США Камала Харрис — первая женщина в истории США, которая займёт этот пост.

«Демократия сильна, только когда мы боремся за нее, — напомнила она слова конгрессмена-демократа Джона Льюиса. — Когда наша демократия была поставлена на кон на этих выборах, когда за этим следил весь мир, вы сделали историю. Наша страна обязана вам очень многим. Вы защитили целостность нашей демократии. Спасибо вам, что вы явились на выборы в таком рекордном количестве.

Вы послали четкий сигнал. Вы проголосовали за надежду, за правду, вы выбрали Джо Байдена. Он целитель, он объединитель, он пережил много потерь, он снова поможет найти нам свою звезду.

Я — первая женщина, которая добилась этого высокого поста, но не последняя.

Потому что все американские девочки видят, что страна дает им такую возможность. Пусть ваши мечты будут высокими, будьте целеустремленными.

Мы будем вас поддерживать на этом пути. Я буду таким вице-президентом, каким Джо был для Обамы", — пообещала Камала Харрис.

Затем на сцену поднялся сам Джо Байден.

«Сограждане, американцы, жители штата Делавэр. Я всем обязан вам, кто поддерживал нас, Жителям всех городов, всех рас и сексуальной ориентации. Вы поддерживали меня, а я буду поддерживать и защищать вас», — сказал победитель президентской гонки.

«Америка склонила чашу весов в сторону справедливости», — добавил он.

Затем он обратился к проигравшим. «Я понимаю разочарование тех, кто голосовал за президента Трампа — что ж, я сам дважды проигрывал. Но они не враги нам, они — американцы», — напомнил Байден.

«Давайте дадим друг другу шанс. Пора отбросить резкую риторику, снизить градус полемики, снова увидеть друг друга, снова прислушаться друг к другу. Поиски врагов должны быть закончены».

По словам Байдена, первым делом он намерен взять под контроль ситуацию с коронавирусом. Как выяснилось, есть план Байдена-Харрис по противодействию ковиду.

«В ближайший понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые с 20 января 2021 года (даты вступления нового президента США в должность — Би-би-си) будут реализовывать этот план, основанный на фундаментальной науке».

В своей речи Байден, выросший в глубоко верующей католической семье, несколько раз обращался к Священному Писанию. «Библия говорит, что всему свое время. Время строить, время пожинать, время лечиться, время сеять. Сейчас для Америки — время залечивать раны».

«Распространяйте веру. Люблю вас всех, Боже, благослови Америку», — завершил свое выступление Байден.

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