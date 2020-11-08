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08:49 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах в США и назвал его большим другом Израиля.

Источник: РИА Новости

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас продолжительные и теплые личные отношения в течение около 40 лет, и я знаю Вас как большого друга Израиля. Я рассчитываю на работу с вами обоими для дальнейшего укрепления особого союза между США и Израилем», — написал Нетаньяху в Twitter.

Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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