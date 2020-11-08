08:49 (мск), источник: РИА Новости
Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас продолжительные и теплые личные отношения в течение около 40 лет, и я знаю Вас как большого друга Израиля. Я рассчитываю на работу с вами обоими для дальнейшего укрепления особого союза между США и Израилем», — написал Нетаньяху в Twitter.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.