Алиев объявил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана

«Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу», — сказал Алиев.
По словам президента, «28 лет Шуша была под оккупацией».
«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными», — отметил Алиев.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обвинять друг друга в их нарушении.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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