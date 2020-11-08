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15:50 (мск), источник: Forbes

Politico назвала кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена

Politico назвала потенциальных кандидатов на посты в кабинете Джо Байдена. Министром обороны может стать Мишель Флорной, в прошлом специалист Пентагона по России. Госдеп может возглавить один из авторов проекта антироссийских санкций из-за Навального.

Источник: РИА "Новости"

Газета Politico назвала кандидатов на ключевые посты в администрации Джо Байдена, одержавшего, по данным американских СМИ, победу на президентских выборах в США.

Новым министром обороны взамен Марка Эспера может стать Мишель Флорной. Она служила замминистра обороны при Бараке Обаме, а в администрации Билла Клинтона была специалистом Пентагона по России, Украине и Евразии. Среди других кандидатов на этот пост издание называет сенатора Тэмми Дакуорт, одного из авторов проекта антироссийских санкций за «сговор» России с талибами. Возглавить Пентагон также может сенатор Джек Рид.

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На должность главы Госдепартамента Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс, пишет Politico. Среди других возможных кандидатов: бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, сенатор Крис Мерфи, глава Фонда Карнеги Уильям Бернс, а также сенатор Крис Кунс, ставший соавтором законопроекта о санкциях против России в связи с отравлением Алексея Навального.

Минфин могут возглавить член совета управляющих Федерального резерва США (ФРС) Лаэль Брейнард, экс-замминистра ведомства Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, глава фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.

На пост генпрокурора претендуют сенатор из Алабамы Даг Джонс, генпрокурора Калифорнии Ксавьер Бесерра, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс и экс-министр труда Том Перес.

Как отмечает Politico, в качестве возможных кандидатов на посты в администрации Джо Байдена рассматриваются и его бывшие соперники, также боровшиеся за выдвижение кандидатом от демократов.

Берни Сандерс может получить пост министра труда, Элизабет Уоррен — министра финансов, Пит Буттеджадж — министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

О победе Джозефа Байдена на президентских выборах в США накануне вечером сообщили несколько американских СМИ. По данным СNN, он набрал 49,6% голосов, Associated Press сообщила, что у Байдена 49,7%. Как сообщили СМИ, Байден одержал победу в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Таким образом он набрал 273 голоса, а для победы на выборах достаточно 270.

Действующий президент Дональд Трамп заявил, что «выборы еще далеко не окончены» и пообещал, что его штаб будет добиваться «соблюдения избирательного законодательства» через суд. Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил о намерении обжаловать результаты в Пенсильвании.

Выборы в США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов еще продолжается. На данный момент (12:55 мск) CNN отдает Байдену 279 голосов выборщиков. Подсчет продолжается в Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и на Аляске.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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