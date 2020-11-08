Помощник Трампа призвал его признать поражение на выборах

По данным телеканала, Кушнер пошел на этот шаг после того, как ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена, а Трамп, в свою очередь, потребовал пересчета голосов и заявил, что «гонка далека от завершения».
Как отреагировал на это предложение Трамп, не уточняется.
Ранее Джо Байден объявил о своей победе, выступив с обращением к нации. Байден пообещал «восстановить душу Америки» и вернуть уважение к США во всем мире.
О победе Байдена на выборах заявили накануне AP, CNN, NBC, прореспубликанский FOX News и другие ведущие американские СМИ. Перевес в голосах в Пенсильвании позволил Байдену преодолеть необходимый для победы рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков, заявили они. По подсчетам CNN, у кандидата от демократов на данный момент 279 голосов, у действующего президента Дональда Трампа — 214.
Байдена с победой уже поздравили лидеры многих стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Великобритании Бориса Джонсона, канцлера Германии Ангелу Меркель и др.
4 ноября Трамп обвинил демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что кандидат от демократической партии Джо Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал.
Помимо этого глава Белого дома предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.