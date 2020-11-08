18:59 (мск), источник: ТАСС
Горбачев считает, что Байден понимает важность отношений с Россией
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/.
В комментарии ТАСС в воскресенье Горбачев назвал Байдена «человеком хорошо известным, с большим опытом в политике и внутренней, и внешней».
«Я с ним встречался неоднократно, последний раз в марте 2009 года. Он тогда был
«Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами», — подчеркнул он, выразив уверенность, что «это отвечает интересам и Америки, и России».
По мнению Горбачева, интерес к выборам президента США «был большой во всем мире, и это понятно». «Таково место США в мировой политике: отношения с Америкой важны для всех, для любой страны», — пояснил он.
«Я уверен, что и России нужны хорошие отношения с США, хотя, конечно, не любой ценой», — заявил
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит кандидат от Демократической партии Байден. Сам он уже объявил о своей победе.
Соперничающий с Байденом действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.