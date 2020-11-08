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18:59 (мск), источник: ТАСС

Горбачев считает, что Байден понимает важность отношений с Россией

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и РФ, и надеется на восстановление доверия между странами.

Источник: Агентство «Москва»

В комментарии ТАСС в воскресенье Горбачев назвал Байдена «человеком хорошо известным, с большим опытом в политике и внутренней, и внешней».

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«Я с ним встречался неоднократно, последний раз в марте 2009 года. Он тогда был вице-президентом. Мы беседовали в Белом доме почти час, затем присоединился президент [Барак] Обама», — напомнил бывший советский лидер. «Разговор был подробный, доброжелательный. У меня создалось впечатление, что он [Байден] понимает важность отношений с Россией», — сказал Горбачев.

«Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами», — подчеркнул он, выразив уверенность, что «это отвечает интересам и Америки, и России».

По мнению Горбачева, интерес к выборам президента США «был большой во всем мире, и это понятно». «Таково место США в мировой политике: отношения с Америкой важны для всех, для любой страны», — пояснил он.

«Я уверен, что и России нужны хорошие отношения с США, хотя, конечно, не любой ценой», — заявил экс-президент СССР.

Выборы президента США

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит кандидат от Демократической партии Байден. Сам он уже объявил о своей победе.

Соперничающий с Байденом действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

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