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21:15 (мск), источник: РИА Новости

Пашинян надеется, что Байден поможет остановить войну в Карабахе

ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Джо Байдену по случаю его избрания президентом США выразил надежду, что его администрация предпримет действенные шаги по прекращению боевых действий в Карабахе.

Источник: AFP 2020

«Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы, которое должно быть основано на обеспечении безопасности народа Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) через реализацию его права на самоопределение», — говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на сайте кабмина.

Пашинян отметил, что Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. «Как вы знаете, уже более месяца Азербайджан и Турция, игнорируя все усилия сопредседателей по установлению режима прекращения огня, продолжают агрессию против Армении и Арцаха, привлекая иностранных террористов. В этой связи приветствую ваше видение решения вопроса исключительно мирным путем, которое вы выразили в качестве кандидата в президенты», — сказал премьер.

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Глава армянского правительства заявил, что Байден внес большой вклад в дело укрепления армяно-американской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. «Армянский народ высоко оценивает вашу принципиальную позицию в вопросе защиты его интересов и признания геноцида армян. Уверен, что в период вашего президентства армяно-американские отношения, которые базируются на общих демократических ценностях, продолжат развиваться созвучно уровню двустороннего стратегического диалога между государствами», — заявил Пашинян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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