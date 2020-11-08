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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Джордж Буш-младший поздравил Байдена

Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах главы государства. Соответствующее заявление экс-политика распространил CNN.

Источник: AFP 2020

Он созвонился с избранными президентом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. «Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее», — пояснил бывший американский лидер.

По словам 43-го президента США, он предложил Байдену то же самое, что и президентам Бараку Обаме и Дональду Трампу — «молитвы за успех и обещание помочь всем, чем сможет».

При этом он отметил, что у действующего главы государства остается право требовать пересчет голосов и отстаивать свою позицию в суде. Тем не менее голосование прошло фундаментально справедливо, и его исход ясен, подчеркнул Буш-младший.

В июле стало известно, что из фойе Белого дома убрали портреты двух бывших глав государства — 42-го президента Билла Клинтона и его преемника на этому посту Буша-младшего. Предположительно портреты убрали по просьбе Трампа. По воспоминаниям экс-советника действующего американского лидера Джона Болтона, Трамп называл Клинтона «плохим президентом», а Буша-младшего «глупым», и презирал обоих.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.

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