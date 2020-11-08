22:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Джордж Буш-младший поздравил Байдена
Бывший президент США республиканец Джордж
Он созвонился с избранными президентом Байденом и
По словам 43-го президента США, он предложил Байдену то же самое, что и президентам Бараку Обаме и Дональду Трампу — «молитвы за успех и обещание помочь всем, чем сможет».
При этом он отметил, что у действующего главы государства остается право требовать пересчет голосов и отстаивать свою позицию в суде. Тем не менее голосование прошло фундаментально справедливо, и его исход ясен, подчеркнул
В июле стало известно, что из фойе Белого дома убрали портреты двух бывших глав государства — 42-го президента Билла Клинтона и его преемника на этому посту
7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.