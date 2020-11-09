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02:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Правду о войне подкрепят новыми штрафами

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая внесла 6 ноября в Думу два законопроекта об усилении ответственности за реабилитацию нацизма и ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Первый проект распространяет действие ст. 354.1 Уголовного кодекса («Реабилитация нацизма») на Интернет (сейчас она касается только СМИ), а второй вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новые штрафы для юридических лиц за те же деяния.

Источник: Reuters

Согласно действующей ст. 354.1 УК, отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение ложной информации о деятельности СССР в годы войны с использованием СМИ наказывается штрафом от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет. Такое же наказание госпожа Яровая предлагает и для пользователей Интернета.

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«Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что зачастую общественно опасные деяния, связанные с пропагандой или оправданием нацизма, совершаются в сети интернет», — отмечает автор в пояснительной записке.

Вторая инициатива депутата дополняет статью КоАП 13.15 («Злоупотребление свободой массовой информации») новой частью 4.1. Она предусматривает штраф в размере от 1,5 млн руб. до 3 млн руб. для юридических лиц за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

По мнению Ирины Яровой, применение обновленной статьи против юридических лиц вместе с привлечением к уголовной ответственности физических лиц «позволит обеспечить комплексную защиту исторической памяти и неотвратимость ответственности всех виновных в реабилитации нацизма лиц».

Правительство поддержало оба законопроекта, не высказав никаких замечаний.

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