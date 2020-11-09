10:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Джо Байден в первых лицах
Что ждать России от внешнеполитической команды будущего президента США.
Джозеф Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США. И хотя Дональд Трамп свое поражение пока не признал и грозит оспорить результаты голосования в суде, не приходится сомневаться в том, что в Белом доме грядет смена администрации. По данным американских СМИ, в команде будущего президента уже приступили к дележу кресел, включая внешнеполитические должности. Кандидатуры людей, которых прочат на ключевые посты, не обещают России ничего хорошего — за редким исключением.
Предвыборная кампания Джо Байдена едва ли не целиком строилась на его противопоставлении Дональду Трампу, включая совершенно иной подход к кадровой политике. Если уходящий президент в 2016 году, по многочисленным свидетельствам его тогдашних соратников, сам в свою победу не верил, а потому и не готовил себе команду, то Джо Байден заранее сформировал кадровый резерв по всем ключевым направлениям, включая внешнюю политику.
О том, насколько основательно он и его ближайшие советники подошли к этой задаче, свидетельствует обнародованный в журнале Foreign Policy обзор: из него следует, что во внешнеполитический пул кандидата от Демократической партии вошли более 2 тыс. человек, объединившихся в 20 рабочих групп. Эти люди писали кандидату предвыборные тезисы по внешней политике, помогали ему готовиться к выступлениям и дебатам, заранее обсуждали с зарубежными партнерами пути решения тех или иных проблем, в том числе связанных с делами уходящей администрации. Как ожидается, многие из них будут играть важную роль в переходный период, то есть в ближайшие два месяца, а после намеченной на 20 января инаугурации займут должности в новой администрации.
Американские эксперты прогнозируют, что Джо Байден будет в гораздо большей степени, чем Дональд Трамп, опираться на команду и считаться с мнением своих советников, а потому его кадровые назначения особенно интересны и важны в том числе для России. Но первый же взгляд на тех, кто курировал внешнеполитическое направление в его предвыборном штабе, и тех, кого прочат на высокие посты, заставляет усомниться в том, что
На пост государственного секретаря претендуют несколько человек, но чаще всего в этой связи упоминается Сюзан Райс. Джо Байден, обещавший уделять повышенное внимание гендерному и прочему разнообразию, рассматривал ее как кандидата в
Она требовала призвать российские власти к ответу за якобы имевшее место подстрекательство талибов к атакам на американских военнослужащих, притом что спецслужбы США официально не подтверждали эту информацию. Госпожа Райс утверждала, что решение Дональда Трампа вывести треть контингента из Германии на руку Кремлю, притом что часть солдат планируется разместить ближе к границам России. В одной из своих недавних публикаций она назвала Россию «главным противником США». У Сюзан Райс есть, впрочем, одно уязвимое место: ее недолюбливают республиканцы, и велик шанс, что ее кандидатура не будет утверждена Сенатом.
На должность госсекретаря также прочат Энтони Блинкена, который с 2009 по 2013 год был советником Джо Байдена по национальной безопасности в его бытность
В предвыборном штабе Джо Байдена именно господин Блинкен отвечал за внешнеполитическое направление.
О том, как будет действовать новый президент по отношению к России, Энтони Блинкен говорил в конце сентября: «Байден будет заставлять Путина нести ответственность за его агрессию, а не потакать ему. Он не будет втаптывать в грязь НАТО, а будет укреплять потенциал альянса, инвестировать в новые возможности, чтобы мы могли проводить эффективную политику сдерживания и справляться с новыми вызовами в киберпространстве, космосе, в сфере искусственного интеллекта и других областях, оказывали существенную помощь таким странам, как Украина и Грузия, Западным Балканам. Он будет заставлять (Россию.— “Ъ”) платить цену, там, где нужно, вводить совместно с союзниками санкции, разоблачать коррупцию. Президент Путин должен знать, чем он рискует и что он может выиграть (в случае если Россия изменит свой курс.— “Ъ”)». Отметим, что, несмотря на периодические жесткие выпады, в целом по сравнению с Сюзан Райс Энтони Блинкен выглядит человеком более взвешенным. Его прочат не только в госсекретари, но и на пост советника президента по национальной безопасности.
Среди кандидатов на должность главы Госдепартамента издание Politico помимо Сюзан Райс и Энтони Блинкена упоминает
Бывший заместитель госсекретаря, ныне возглавляющий Фонд Карнеги Уильям Бернс, из всех упомянутых лиц имеет наибольший опыт работы на российском направлении. В 2005—2008 годах он был послом США в РФ, а при Бараке Обаме поднялся до поста первого заместителя госсекретаря — политической должности, на которую крайне редко назначают профессиональных дипломатов. На этом посту он также активно взаимодействовал с Россией, в том числе на иранском направлении. По словам директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, многие в США и за их пределами называют Уильяма Бернса наиболее выдающимся дипломатом своего поколения. Американское издание The Atlantic назвало его «секретным дипломатическим оружием» США. В своей недавно опубликованной (в том числе и на русском) книге «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия» Уильям Бернс критикует многие действия российских властей, но в то же время подвергает сомнению целесообразность некоторых решений американской стороны, включая, например, планы интеграции Украины и Грузии в НАТО.
У сенаторов Мерфи и Кунса шансов занять пост госсекретаря меньше всего, но в случае их назначения
В окружении будущего президента есть и целый ряд других претендующих на высокие посты, связанные с внешней политикой. Так, в работе над внешнеполитической повесткой Джо Байдена важную роль сыграл Николас Бернс (не родственник Уильяма.— «Ъ»), еще один опытный американский дипломат. В свое время он был постпредом США при НАТО и тоже дослужился до поста замгоссекретаря по политическим вопросам. Он также неоднократно критиковал действия российских властей, призывая следующего президента «восстановить лидерство США в мире».
Кроме того, как уже писал «Ъ», по российским делам Джо Байдена много лет консультирует один из самых критически настроенных по отношению к Москве экспертов в Вашингтоне — Майкл Карпентер (см. «Ъ» от 27 июля). В период
Стремясь занять Овальный кабинет, Джо Байден обещал исправить эту и другие ошибки своего соперника. Как ожидается, в команде нового президента Майкл Карпентер займет влиятельный пост, например старшего директора по делам Европы и России в Совете по национальной безопасности и специального помощника президента.
Впрочем, конечно, многие вопросы будущий президент будет решать сам. Российские официальные лица публично заявляют, что Москва готова работать с любым легитимно избранным хозяином Белого дома, однако в неофициальных беседах не скрывают обеспокоенности. Один из собеседников «Ъ» в госструктурах РФ предположил, что новая администрация лишь усугубит конфронтацию между двумя странами, добавив к ней «еще и идеологическую, ценностную компоненту». «Нравоучений нам только сейчас не хватало», — сыронизировал чиновник, напомнив о нашумевшей истории 2011 года, когда Джо Байден в ходе визита в Москву заявил, что Владимиру Путину не стоит идти на третий президентский срок.
Но некоторые российские политики высказывают свои опасения открыто. Так, глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв в субботу написал на своей странице в Facebook, что «с победой демократа можно ждать реванша всех неконсервативных сил во всем мире». «Это значит — больше русофобии в Европе, больше смертей в Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях», — предупредил он. В то же время Константин Косачёв отметил, что «даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников “крестовых походов” за “единственно верные” ценности и политические системы». «Это все более многополяризирующийся мир, в котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе, например в противодействии пандемии коронавируса. А с учетом того, что последние годы внешнюю политику США определял больше Конгресс, а не президент, серьезного переосмысления на этом направлении пока ждать не приходится», — констатировал он. При этом сенатор нашел и повод для оптимизма: «Тема русского влияния на выборы президента США, похоже, основательно уйдет из внутриполитического американского контекста». «Уход виртуальных “преступлений” из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. Не то что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но по крайней мере ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями?» — написал он, добавив, что Россия к этому «точно готова».
Напомним, в ходе предвыборной кампании Джо Байден обещал дать согласие на продление истекающего 5 февраля
Елена Черненко